В оккупированном Крыму сегодня, 4 сентября, утром похитили крымскотатарскую активистку Зарему Куламетову.

Об этом говорится в сообщении правозащитной группы "Крымская солидарность" в Facebook, передает РБК-Украина.

Сообщается, что около 09:00 неизвестные на двух машинах похитили жительницу Старого Крыма Зарему Куламетову.

Отметим, впервые она столкнулась с силовиками в конце января 2018 года, когда они пришли с обыском в дом ее сына, который был участником одиночных пикетов против преследований мусульман в оккупированном Крыму.

Активисты пытались разыскать его в течение нескольких часов, а Куламетова эмоционально высказалась в адрес силовиков, после чего оказалась под вниманием силовиков.

Также сообщается, что в отношении нее открыли уголовное дело за "оскорбление представителя власти". В апреле суд приговорил ее к 250 часам обязательных работ и штрафу в размере 20 тыс. рублей.

Напомним: Наказание за, якобы, оскорбление полицейского, превратилось в акцию солидарности крымских татар.