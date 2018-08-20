Крымские правозащитники заявили о похищении крымскотатарской активистки
|10:55 04.09.2018
|0 комментариев
|Крым
В оккупированном Крыму сегодня, 4 сентября, утром похитили крымскотатарскую активистку Зарему Куламетову.
Об этом говорится в сообщении правозащитной группы "Крымская солидарность" в Facebook, передает РБК-Украина.
Сообщается, что около 09:00 неизвестные на двух машинах похитили жительницу Старого Крыма Зарему Куламетову.
Отметим, впервые она столкнулась с силовиками в конце января 2018 года, когда они пришли с обыском в дом ее сына, который был участником одиночных пикетов против преследований мусульман в оккупированном Крыму.
Активисты пытались разыскать его в течение нескольких часов, а Куламетова эмоционально высказалась в адрес силовиков, после чего оказалась под вниманием силовиков.
Также сообщается, что в отношении нее открыли уголовное дело за "оскорбление представителя власти". В апреле суд приговорил ее к 250 часам обязательных работ и штрафу в размере 20 тыс. рублей.
Напомним: Наказание за, якобы, оскорбление полицейского, превратилось в акцию солидарности крымских татар.
Ещё на эту тему:
В оккупированном Симферополе будут «судить» Зарему Куламетову и ее дочь Риану пока неизвестно за что
Из Крымскотатарского театра уволились все самые яркие артисты
Заява Голови Меджлісу у зв'язку з діями російської окупаційної влади по знищенню єдиного в світі кримськотатарського театру
На админгранице с временно оккупированным Крымом наблюдается нездоровый интерес к крымским татарам
Фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" этапируют из оккупированного Крыма в Ростов
О ходе расследования гибели ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашка
Оккупанты в Крыму вызывают на допрос 62-летнюю крымскую татарку
У фигуранта «дела Веджие Кашка» ухудшилось самочувствие