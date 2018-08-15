У Минска нет споров с Москвой из-за его нейтральной позиции в отношении российско-украинского конфликта, в частности по вопросу статуса Крыма.

Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью TUT.by, передает Европейская правда.

"Как Россия относится к тому, что мы заняли такую нейтральную позицию относительно Украины и не признали Крым российским? У нас с Россией нет споров по этому вопросу. Мы считаем, что если нам было предложено сыграть такую роль (переговорной площадки, - ред.), то мы должны придерживаться нейтральной позиции по отношению ко всем участникам", - сказал министр.

По его словам, Минск видит свою задачу в том, чтобы создавать условия "для большего понимания между Россией и Украиной, а не для большего разделения".

"Поэтому все шаги, которые делает Беларусь, будут исходить из необходимости преодоления конфронтации, а не на ее усиление в нашем регионе и в отношениях между славянскими государствами", - добавил он.

Макей также отметил, что минские соглашения сыграли определенную роль в нормализации отношений Беларуси с Западом.

"Да, определенную роль они сыграли и в контексте нормализации наших отношений с Западом, но не надо все сводить только к минским соглашениям. В целом свою роль сыграла конструктивная политика Беларуси, направленная на преодоление этих конфронтационных моментов в межгосударственных отношениях. Мы всегда говорили нашим европейским партнерам, что мы не является источником какого-то зла или источником нестабильности в регионе, наоборот, мы стараемся быть донором стабильности", - отметил он.

При этом, по словам Макея, Беларусь не видит никаких опасений относительно своего превращения в вассала России.

"У нас абсолютно нормальные отношения с нашим восточным соседом. Вполне естественно, что Россия рассматривает постсоветское пространство как пространство, с которым существовали давние исторические связи, и пространство, с которым Россия должна иметь нормальные торгово-экономические, политические отношения", - сказал Макей.

Он напомнил, что президенты двух стран договорились об очередной встрече в расширенном составе 21 сентября, где будут обсуждаться вопросы торгово-экономического, политического и иного взаимодействия между двумя государствами.

Напомним: Послы стран ЕС согласовали продление санкций за аннексию Крыма РФ на полгода.