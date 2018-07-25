Крупнейшая со времен "холодной войны" группа военных кораблей РФ подошла к берегам Японии / Карта
|10:38 04.09.2018
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|Россия
Проливом Лаперуза, разделяющим острова Хоккайдо и Сахалин, прошли 28 кораблей российского Тихоокеанского флота РФ - самая большая группа российских кораблей со времен "холодной войны", которая выполняла подобный маневр.
Об этом заявило Министерство обороны Японии, сообщает Kyodo, передает Европейская правда.
В эскадру входили корабли обеспечения, эсминец, фрегат и другие суда различного назначения.
Они пересекали пролив с вечера 1 сентября по вторую половину 2 сентября в 210 км от северного побережья японского острова Хоккайдо.
В ведомстве отметили, что корабли не совершали никаких враждебных действий и не нарушали японские территориальные воды.
Напомним: 25 кораблей и 30 самолетов ВМФ и ВКС России примут участие в учениях в Средиземном море.
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