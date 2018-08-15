Нацполиция в АР Крым открыла уголовное производство по фактам захвата украинского маломерного судна
|10:15 04.09.2018
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|Крым
Полиция открыла уголовное производство по фактам захвата украинского маломерного рыбопромышленного судна и незаконного задержания четырех граждан Украины.
Об этом сообщает прес-служба ГУНП в АР Крым и Севастополе, передает РБК Украина.
Так, задержание украинского рыболовецкого судна "ЯОД 2105" и членов его команды. состоялось еще 28 августа представителями пограничного управления ФСБ по оккупированному Крыму в акватории Черного моря. Граждане Украины по-прежнему находятся на погранпункте Севастополя.
Как отмечается, по данным фактам начато два уголовных производства по ч.1. ст. 146-1 и ч.2. ст. 278 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают лишение свободы до восьми лет.
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