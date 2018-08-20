В оккупированном Крыму сотрудники ФСБ РФ пришли с обыском к крымскому татарину

09:24 04.09.2018 0 комментариев Крым

В оккупированном Крыму утром во вторник, 4 сентября, сотрудники ФСБ РФ пришли с обыском к крымскому татарину Марлену Мустафаеву.

Об этом сообщает «Крымская солидарность», передает ATR.

Причины обыска пока неизвестны. В доме вместе с Мустафаевым находится малолетняя дочь и пожилая теща, в дом никого не впускают.

Как известно, Марлен Мустафаев в феврале 2017 года был «осужден» на 11 суток ареста за «экстремистские» посты в соцсетях.

Как отмечают активисты, с сентября прошлого года Мустафаева периодически вызывали в следственный комитет для дачи показаний.

«Его адвокат Маммет Мамбетов прокомментировал это как способ давления на активистов, указывая на то, что согласно законодательству, доследственная проверка не может длиться более одного месяца без веских оснований», — говорится в сообщении.

Напомним: Активистка УКЦ, дом которой обыскала ФСБ, покинула аннексированный полуостров.



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