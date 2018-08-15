Для рассмотрения изменений по Крыму будет созвана Конституционная комиссия
|09:51 04.09.2018
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|Крым
Президент Петр Порошенко заявил о том, что в ближайшее время конституционная комиссия созовет заседание для рассмотрения проекта изменений в Конституцию относительно крымскотатарской автономии.
Об этом глава государства сообщил на встрече с лидерами фракций и групп Верховной Рады, которую транслировал "112 Украина".
"Отдельно хотел бы отметить по поводу проекта изменений в Конституцию относительно Крыма. В ближайшее время будет созвана Конституционная комиссия. Наши партнеры из числа крымских татар принимают активное участие. Также приглашаю представителей всех фракций на этапе подготовки принять участие в работе Конституционной комиссии, внести свои предложения, проанализировать", - сказал президент.
Напомним: Если бы крымским татарам дали автономию, то в Крыму не было бы российского флота, — Костенко.
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