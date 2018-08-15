Президент Петр Порошенко заявил о том, что в ближайшее время конституционная комиссия созовет заседание для рассмотрения проекта изменений в Конституцию относительно крымскотатарской автономии.

Об этом глава государства сообщил на встрече с лидерами фракций и групп Верховной Рады, которую транслировал "112 Украина".

"Отдельно хотел бы отметить по поводу проекта изменений в Конституцию относительно Крыма. В ближайшее время будет созвана Конституционная комиссия. Наши партнеры из числа крымских татар принимают активное участие. Также приглашаю представителей всех фракций на этапе подготовки принять участие в работе Конституционной комиссии, внести свои предложения, проанализировать", - сказал президент.

Напомним: Если бы крымским татарам дали автономию, то в Крыму не было бы российского флота, — Костенко.