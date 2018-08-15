В МИД признали агрессию России в Азовском море как "контролируемую эскалацию"
|09:09 04.09.2018
|0 комментариев
|Крым
Для противодействия российской агрессии со стороны моря, Украина должна увеличить военное присутствие в Азовском море.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.
Кроме того, Украина должна выиграть судебный иск о нарушении Россией морского права.
"Я чувствую беспокойство (о ситуации с российской агрессией в Азовском море, – ред.) более чем разделяю. Но прогноз не разделяю. Во-первых, мы предвидели это развитие, и предсказывали его не вчера. Мы прекрасно понимали, что Россия начнет контролируемую эскалацию. Наши действия не должны быть сконцентрированы только на политику или только на безопасность. Сработает только сочетание всего. Во-первых, это наше военное присутствие на побережье, протидесантные действия. Дальнейшее присутствие в Азовском море – мы должны ее развивать. Без этого не победим", - сообщил Климкин.
Он также добавил, что Украина сможет противодействовать агрессии РФ в Азовском море благодаря поддержке международных партнеров и юридической борьбе в судах.
"Сейчас у нас есть арбитражный иск рамках Конвенции (ООН, – ред.) по морскому праву, и т.к. мы должны его выиграть, там будет все очень четко. В отношении и России – юридическое определение, а главное, что Россия должна нам потом возместить. Я считаю, что только сочетание всего этого должно сработать", - добавил Климкин.
Климкин также отметил, что договорно-правовая база Украины с РФ будет в корне пересмотрена.
"Мы должні в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с РФ.. Это не может быть сделано в один момент, но это будет сделано. Мы не можем держаться на той договорно-правовой базе, которая была в предыдущей реальности", - сказал он.
Напомним: Украина обязана реализовать преимущества которые дают нормы Международного права по ситуации в Азовском море.
Ранее по теме: В дипломатических кругах разворачивается бой за решение проблем с РФ на Азовском море.
Ещё на эту тему:
ЧФ РФ устроил связистам марш-бросок в условиях действия ДРГ
Хронологія кризи в Азовському морі - три затримання суден за 29-30 серпня 2018 року / Карта
Ситуацию с провокациями РФ в Азовском море нельзя решить только юридическими методами - Климкин
В Черном море противолодочный корабль ЧФ России «нашел и уничтожил» подводную лодку
В дипломатических кругах разворачивается бой за решение проблем с РФ на Азовском море
На Херсонщине экологические проблемы от выбросов заводов в оккупированном Крыму, где возможно производят химоружие
Оккупанты решили оставить аэропорт Бельбек «преимущественно военным»
На полигонах оккупированного Крыма тральщик уничтожил учебные мины, а морпехи отразили "нападение" на колонну бронетехники
ВМС Украины нарастят военное присутствие в Азовском море
Оперативно-тактическая авиация Южного военного округа РФ провела учения в аннексированном Крыму
СНБО рассмотрит ситуацию в Азовском море