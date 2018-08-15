Для противодействия российской агрессии со стороны моря, Украина должна увеличить военное присутствие в Азовском море.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

Кроме того, Украина должна выиграть судебный иск о нарушении Россией морского права.

"Я чувствую беспокойство (о ситуации с российской агрессией в Азовском море, – ред.) более чем разделяю. Но прогноз не разделяю. Во-первых, мы предвидели это развитие, и предсказывали его не вчера. Мы прекрасно понимали, что Россия начнет контролируемую эскалацию. Наши действия не должны быть сконцентрированы только на политику или только на безопасность. Сработает только сочетание всего. Во-первых, это наше военное присутствие на побережье, протидесантные действия. Дальнейшее присутствие в Азовском море – мы должны ее развивать. Без этого не победим", - сообщил Климкин.

Он также добавил, что Украина сможет противодействовать агрессии РФ в Азовском море благодаря поддержке международных партнеров и юридической борьбе в судах.

"Сейчас у нас есть арбитражный иск рамках Конвенции (ООН, – ред.) по морскому праву, и т.к. мы должны его выиграть, там будет все очень четко. В отношении и России – юридическое определение, а главное, что Россия должна нам потом возместить. Я считаю, что только сочетание всего этого должно сработать", - добавил Климкин.

Климкин также отметил, что договорно-правовая база Украины с РФ будет в корне пересмотрена.

"Мы должні в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с РФ.. Это не может быть сделано в один момент, но это будет сделано. Мы не можем держаться на той договорно-правовой базе, которая была в предыдущей реальности", - сказал он.

Напомним: Украина обязана реализовать преимущества которые дают нормы Международного права по ситуации в Азовском море.

Ранее по теме: В дипломатических кругах разворачивается бой за решение проблем с РФ на Азовском море.