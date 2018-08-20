Россия обращать внимания на санкции за аннексию Крыма не будет - МИД РФ
|08:43 04.09.2018
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|Россия
Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, комментируя ожидаемое продление индивидуальных антироссийских санкций ЕС, заявил, что Москва не будет обращать на них внимания, эти санкции продлеваются автоматически, без обсуждения.
«Они же принимают их автоматически, даже не обсуждая. Об этом вчера (президент Чехии Милош) Земан говорил, что санкции принимаются просто: продлить на столько-то. Но сейчас уже масса стран, которые понесли серьезные потери, не только имиджевые, но и материальные. Разговоры уже во многих странах идут, что санкции надо отменять. Будут они, не будут, в данной ситуации Россия развивается своим путем и обращать внимания на эти санкции не будет», — заявил Сыромолотов журналистам.
Ранее 3 сентября, Послы стран ЕС согласовали продление санкций за аннексию Крыма РФ на полгода.
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