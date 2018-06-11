Президент Петр Порошенко планирует до 30 сентября уведомить российские власти о том, что украинская сторона не пролонгирует действие договора о дружбе с этой страной.

Такую информацию в понедельник, 3 сентября, он озвучил во время встречи с руководителями фракций украинского парламента, сообщает Главред.

Порошенко особо отметил, что договор не разрывается, а прекращает свое действие из-за непродления.

"Он не разрывается, поскольку это сложная и длительная процедура, а он прекращает свое действие в связи с непродлением [...]. Я планирую в ближайшее время по этому поводу, после внесения предложений Министерством иностранных дел, провести заседание СНБО и в срок до 30 сентября направить со своей подписью сообщение Российской Федерации о непродлении действия указанного договора", − подытожил президент.

Напомним: Договор о дружбе с РФ не будут разрывать, а просто не продлят.