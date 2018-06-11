Президент рассказал, когда в Кремле узнают о прекращении договора о дружбе с РФ
|08:18 04.09.2018
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|Украина
Президент Петр Порошенко планирует до 30 сентября уведомить российские власти о том, что украинская сторона не пролонгирует действие договора о дружбе с этой страной.
Такую информацию в понедельник, 3 сентября, он озвучил во время встречи с руководителями фракций украинского парламента, сообщает Главред.
Порошенко особо отметил, что договор не разрывается, а прекращает свое действие из-за непродления.
"Он не разрывается, поскольку это сложная и длительная процедура, а он прекращает свое действие в связи с непродлением [...]. Я планирую в ближайшее время по этому поводу, после внесения предложений Министерством иностранных дел, провести заседание СНБО и в срок до 30 сентября направить со своей подписью сообщение Российской Федерации о непродлении действия указанного договора", − подытожил президент.
Напомним: Договор о дружбе с РФ не будут разрывать, а просто не продлят.
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