Авиакомпания-лоукостер "Победа" объявила о повышении стоимости перевозки зарегистрированного багажа.

С 4 сентября за провоз одного места багажа весом до 10 кг пассажирам "Победы" придется заплатить как минимум 777 руб. Это на 278 руб., или более чем в 1,5 раза, превышает уровень действовавшего до сих пор минимального тарифа (499 руб.), передает РБК, сообщает Объектив.

​Повышение цен на перевозку багажа в авиакомпании объяснили претензиями Федеральной антимонопольной службы (ФАС), потребовавшей от "Победы" прекратить навязывание пассажирам невыгодных условий.

29 августа столичное управление ФАС назвало ущемлением прав клиентов "Победы" то, что при покупке на сайте авиакомпании сразу нескольких билетов по ставке 499 руб. оплатить провоз багажа может только один человек, а остальным придется платить по 1499 руб. за перевозку сумок и чемоданов весом до 20 кг.

- По сути, это направлено на максимизацию прибыли за счет потребителей, находящихся в неведении либо смирившихся с таким несправедливым отношением. Подобные действия не могут остаться без внимания антимонопольного органа, - заявил тогда руководитель управления ФАС по Москве Армен Ханян.

В случае неисполнения требования в ФАС пригрозили возбудить против "Победы" антимонопольное дело. В результате авиакомпания просто отменила промотариф на перевозку багажа весом до 10 кг.

- Очевидно, что промотариф не может предлагаться без ограничений, - пояснил генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы авиакомпании.

По его словам, промотариф, в рамках которого в каждой брони можно было оплатить перевозку одного места багажа по минимальной цене, был введен, чтобы стимулировать клиентов приходить на сайт компании за самыми низкими ценами.

- По требованию УФАС Москвы нам пришлось снять ограничение на количество мест багажа до 10 кг и отменить по этой причине промотариф, - пояснил Калмыков.

Глава "Победы" отметил также, что 70% клиентов авиакомпании вовсе не докупают дополнительный багаж, так как их полностью устраивает бесплатная норма перевозки ручной клади.

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот" и специализируется на сегменте низкобюджетных перевозок.

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