У Херсонській області триває підготовка загонів територіальної оборони / Фото

07:25 04.09.2018 0 комментариев Херсонская обл.

У Херсонській області підготовка загонів територіальної оборони з числа мешканців усіх районів під керівництвом оперативного командування «Південь» розпочалася у 2017 році і стала першою серед усіх областей України.

Цього року, 9 вересня, відзначатиметься річниця проведення таких військово-підготовчих заходів ініційованих головою обласної державної адміністрації Андрієм Гордєєвим, пише  Інформаційне агентство "Херсонці".

3 вересня призовники прибули для збору особового складу, будуть зареєстровані у штабі, пройдуть перевірку особистих речей, отримають військову форму і вже отримають особисту зброю і складуть присягу до військової служби на вірність Українському народові.

Як поінформували керівники навчань на місці, у даному наметовому містечку в Олешківському районі області проходитимуть військову підготовку близько 300 військовозобов'язаних з міста Херсона, Каховського й Нововоронцовського районів.

Територія наметового містечка повністю оснащена всім необхідним для комфортного перебування бійців впродовж усього періоду військових тактичних навчань.

У повній кількості оснащені спальні місця, санузли та душові, місце відпочинку й прийняття їжі. Є спортивний майданчик і навіть польова лазня.

Зареєструвавшись, бійці отримуватимуть комплекти нової військової форми Збройних Сил України, розробленої спеціально для окремих бригад територіальної оборони.

Вже з завтрашнього дня, склавши присягу до військової служби на вірність Українському народові, бійці 124-ої окремої бригади територіальної оборони приступлять до навчань.



Ещё на эту тему:

13:40 31.08.2018
Командно-штабные учения «Шторм – 18» продолжаются / Фоторепортаж
11:03 30.08.2018
Шторм-2018: украинские ВМС провели боевые стрельбы по целям в море, воздухе и на берегу
16:10 28.08.2018
«Шторм-2018»: в Одесской области начались совместные учения ВМС и Воздушных сил
12:46 16.08.2018
Силы специальных операций провели парашютные соревнования над Черным морем
18:18 23.07.2018
Прибывшие в Одессу корабли НАТО проведут совместные учения с ВМС ВСУ в Черном море / Фото
08:51 03.07.2018
Курсанты-десантники отработали высадку в открытое море / Видео
08:10 05.06.2018
В ВМС ВСУ объяснили, как будет проходить закрытие трех участков Азовского моря / Карта
14:59 04.06.2018
ВМС Украины закрыли три района Азовского моря для проведения стрельб / Карта
16:45 17.04.2018
На территории Генического района проходят военные учения
18:07 14.09.2017
В Мариуполе пройдут антитеррористические учения
11:42 12.09.2017
В Україні розпочалися командно-штабні навчання «Непохитна стійкість 2017»
14:42 14.07.2017
В Геническом районе пройдут учения десантников
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:17 03.09.2018
Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
12:51 30.08.2018
Премьер Грузии прибыл в Азербайджан для обсуждения инфраструктурных и энергопроектов
17:57 29.08.2018
В обозримой перспективе можно ожидать новых поставок ракетного вооружения из Беларуси в Азербайджан
21:10 28.08.2018
Меркель: Азербайджан увеличит поставки газа в ЕС
Все новости страны
Армения Армения
19:57 04.09.2018
В Армении возбуждено уголовное дело по факту приобретения особняка экс-начальником Полиции республики
14:59 03.09.2018
Внеочередные выборы в парламент Армении пройдут в мае-начале июня
19:37 29.08.2018
Апелляционный суд Армении отклонил жалобу адвоката генсека ОДКБ Юрия Хачатурова
14:12 29.08.2018
Армения ввела временный запрет на импорт мяса из России
Все новости страны
Болгария Болгария
19:20 03.09.2018
Начались работы по откачке мазута с затонувшего в 1921 году судна «Мопанг»
14:42 31.08.2018
В Болгарии из-за масштабного ДТП уволили трех министров
15:32 30.08.2018
Американский десантный катамаран USNS Carson City пришвартовался в порту Варны
20:02 22.08.2018
В Болгарии создадут 12 винно-кулинарных маршрутов / Фото
Все новости страны
Греция Греция
15:33 31.08.2018
В центре Греции произошло сильное землетрясение / Видео
11:34 20.08.2018
Международная программа финансовой помощи Греции завершена
14:36 17.08.2018
Германия договорилась с Грецией о возвращении мигрантов
08:25 15.08.2018
В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными
Все новости страны
Грузия Грузия
19:03 04.09.2018
Российских пропагандистов не впустили в Грузию
13:37 03.09.2018
В российских учениях в Абхазии участвуют дивизионы "Искандер-М" и 2С4 "Тюльпан"
13:23 31.08.2018
Для мэрии Батуми «Черкасский автобус» поставит сорок автобусов Isuzu Ataman / Фото
08:52 30.08.2018
В учениях Agile Spirit 2018 в Грузии примут участие военнослужащие 10 стран
Все новости страны
Молдова Молдова
11:52 31.08.2018
Европарламент недоволен результатами реформ в Молдове
09:10 31.08.2018
Войска РФ снова проводят учения в непризнанном Приднестровье
08:25 28.08.2018
Полиция разогнала оппозицию в Кишиневе: что происходит в Молдове?
14:43 20.08.2018
Правительство Молдовы решило повременить с заключением нового договора с "Газпромом"
Все новости страны
Россия Россия
15:54 04.09.2018
ВКС России наносят удары по жилым районам и позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб
15:27 04.09.2018
Политуправление Минобороны РФ займется пропагандой и борьбой с экстремизмом и наркоманией
11:50 04.09.2018
84% собственников российских компаний готовы продать активы
10:38 04.09.2018
Крупнейшая со времен "холодной войны" группа военных кораблей РФ подошла к берегам Японии / Карта
Все новости страны
Румыния Румыния
16:47 04.09.2018
Румыния является основным поставщиком нефтепродуктов для Молдовы
15:10 31.08.2018
В Румынии начались учения Platinum Eagle-2018 с участием морских пехотинцев ВМС Украины
10:58 31.08.2018
Канадские истребители начинают патрулирование в небе Румынии и на черноморском побережье
10:37 30.08.2018
В Румынии произошли четыре землетрясения за сутки
Все новости страны
Турция Турция
16:20 04.09.2018
Жители Идлиба призывают Турцию увеличить число наблюдательных пунктов в зоне деэскалации
20:35 03.09.2018
Уровень инфляции в Турции достиг наивысшей за последние 15 лет отметки
09:35 03.09.2018
Турция призвала Грецию начать дипломатические отношения "с чистого листа"
14:11 30.08.2018
Анкара решительно осуждает решение властей Греции предоставить, приговоренному к 16 пожизненным срокам, отпуск из тюрьмы
Все новости страны
Украина Украина
21:10 04.09.2018
Украина поднимет вопрос притеснений крымских татар на Генассамблее ООН
20:52 04.09.2018
В оккупированном Крыму крымского татарина осудили на 12 суток за пост в соцсети
20:25 04.09.2018
Сенцов похудел до 72 кг
19:30 04.09.2018
У Инкерманского завода марочных вин может появиться новый собственник
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс