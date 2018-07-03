У Херсонській області підготовка загонів територіальної оборони з числа мешканців усіх районів під керівництвом оперативного командування «Південь» розпочалася у 2017 році і стала першою серед усіх областей України.

Цього року, 9 вересня, відзначатиметься річниця проведення таких військово-підготовчих заходів ініційованих головою обласної державної адміністрації Андрієм Гордєєвим, пише Інформаційне агентство "Херсонці".

3 вересня призовники прибули для збору особового складу, будуть зареєстровані у штабі, пройдуть перевірку особистих речей, отримають військову форму і вже отримають особисту зброю і складуть присягу до військової служби на вірність Українському народові.

Як поінформували керівники навчань на місці, у даному наметовому містечку в Олешківському районі області проходитимуть військову підготовку близько 300 військовозобов'язаних з міста Херсона, Каховського й Нововоронцовського районів.

Територія наметового містечка повністю оснащена всім необхідним для комфортного перебування бійців впродовж усього періоду військових тактичних навчань.

У повній кількості оснащені спальні місця, санузли та душові, місце відпочинку й прийняття їжі. Є спортивний майданчик і навіть польова лазня.

Зареєструвавшись, бійці отримуватимуть комплекти нової військової форми Збройних Сил України, розробленої спеціально для окремих бригад територіальної оборони.

Вже з завтрашнього дня, склавши присягу до військової служби на вірність Українському народові, бійці 124-ої окремої бригади територіальної оборони приступлять до навчань.