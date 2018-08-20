Из Крымскотатарского театра уволились все самые яркие артисты
|06:55 04.09.2018
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|Крым
Часть коллектива Крымскотатарского музыкально-драматического театра, а это более 15 сотрудников, написали заявления об уходе после приказа об увольнении директора и художественного руководителя театра Биляла Билялова.
Среди них главный режиссёр Ринат Бекташ, а также самые яркие актёры и солисты, многие из которых проработали в театре 30 лет – Дилявер Сеттаров, Сейтабла Меметов, Эмине Джевдетова, Луиза Усеинова, Фатма Асанова, Марлен Османов и другие, пишет Аvdet.
«Я решила, что больше не смогу работать в этом театре, потому что видение новых руководителей не совпадает с нашими взглядами. Я не считаю их профессионалами, опытными или знающими театральное искусство людьми. Артист должен уважать режиссёра, руководителя. Их знания должны быть более обширными, чем наши. Поэтому люди, которые сейчас пришли к руководству, не подходят по нашим критериям. Поэтому мы вынуждены уйти», – пояснила свою позицию Фатма Асанова.
Уволившиеся артисты надеются вскоре вернуться в театр, если через суд добьются восстановления Биляла Билялова в должности директора и худрука, передает Crimeantatars.club.
Новое руководство театром – директора и бывшего заместителя директора по хозяйственной части Меджиде Мельгазиева и художественного руководителя Эльдара Джелилова – коллективу представила министр культуры Крыма 29 августа.
Напомним, после того, как стало известно о том, что директора Крымскотатарского театра Биляла Билялова увольняют, актеры пригрозили уволиться.
Позже стало известно, что на должность директора назначена мать заместителя главы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева Меджиде Мельгазиева, а художественным руководителем – актер театра Эльдар Джелилов.
Напомним: Заява Голови Меджлісу у зв'язку з діями російської окупаційної влади по знищенню єдиного в світі кримськотатарського театру.
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