Железная дорога Керчь – Джанкой делает бесполезным Керченский мост

21:54 03.09.2018 0 комментариев Крым

У оккупированного Крыма есть около года, чтобы привести в порядок железную дорогу Керчь – Джанкой. В противном случае этот участок нивелирует все усилия по строительству железнодорожного перехода через Керченский пролив.

Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, сообщает Новый День.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», протяженность ветки составляет 200 км. В советское время дорога была запасной и почти не использовалась, так как практически все поезда шли через Украину. После открытия железнодорожной части Керченского моста эта ветка должна стать основной железнодорожной ниткой, связывающей аннексированный полуостров с материком.

Однако в данный момент участок «Керчь – Джанкой» абсолютно не соответствует возлагаемой на него миссии: дорога не электрифицирована, однопутная, средняя скорость перемещения составляет 40 км в час, то время как движения пассажирских поездов запланировано на уровне 120 км в час, грузовых – 80 км в час. Ожидаемая интенсивность – 50 пар в сутки. При сегодняшнем состоянии дороги это просто невозможно.

Отметим, что вопрос модернизации железнодорожного участка «Керчь – Джанкой» поднимался еще в 2016 году, говорилось о необходимости заменить и сами пути: «При скорости укладки в 300 метров в сутки, или 100 км в год, работы необходимо начинать уже сейчас, – подсчитал тогда "депутат" так называемого Госсовета оккупированного Крыма Валерий Аксёнов. – Но они не только не ведутся – нет даже заявок на землеотводы под будущие пути. Питание КЖД при Украине осуществлялось постоянным током, в РФ – переменным током. Опять же – где это строить и кто будет это делать? В минтопэнерго даже заявки не поступало на количество электроэнергии, которая будет нужна для функционирования железной дороги. И есть подозрения, что на это не хватит мощностей тех двух электростанций, которые строятся в Симферополе и Севастополе».

Напомним: Светлое будущее приедет в оккупированный Крым по железнодорожному мосту автомобильный не оправдал надежд



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