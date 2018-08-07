Заповедники оккупированного Крыма передадут в федеральную собственность до конца октября этого года.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Минприроды РФ Алексея Титовского, передает ForPost.

По словам чиновника, важно в ближайшее время решить «ряд бюрократических вопросов до конца». Некоторые сложности остались еще с тех времен, когда Крым не баыл оккупирован Российской Федерацией.

Как сообщили ForPost в минэкологии и природных ресурсов оккупированного Крыма, речь идет о придании федерального статуса десяти заповедникам.

Шесть из них – Ялтинский горно-лесной, Казантипский, Опукский, Каркинитский заповедники, Лебяжьи острова и Малое филлофорное поле - будут переданы в ведение Минприроды РФ.

Еще четыре – Карадагский заповедник, мыс Мартьян, Никитский ботанический сад и Крымский национальный парк – перейдут под управление Федерального агентства научных организаций и управления делами президента РФ. Соответствующий проект постановления ранее минприроды РФ внесло в правительство России.

В оккупированном Крыму готовы

В аннексированном Крыму подготовка документов для передачи заповедников федеральным структурам ведется с 2015 года. Полный пакет документов неоднократно отправлялся в Москву, но каждый раз по разным причинам возвращался на доработку, пояснила замминистра экологии и природных ресурсов оккупированного Крыма Наталья Сологуб.

«В настоящее время у нас отсутствует официальная информация, почему не были согласованы документы. Последний проект согласован с советом министров РК и отправлен в правительство Российской Федерации. Официально никаких замечаний, отказов не поступило, документ находится там», - уточнила она.

Скорее всего, предположила чиновник, сейчас решается вопрос, как будут финансироваться объекты, которые пока находятся на балансе бюджета республики.

«Федеральному правительства нужно найти источник финансирования, ведь после передачи заповедников придется пересмотреть проекты федерального бюджета на 2019 и последующие годы с учетом финансирования этих объектов», - предположила Сологуб.

Она добавила, что полноценное финансирование крымских заповедников позволит им не только развиваться, но и убережет от пожаров.

«Заповедники по закону являются федеральными объектами. После передачи, по крайней мере, они будут обеспечены средствами на противопожарные мероприятия для их сохранения. Ну и соответственное финансирование будет способствовать развитию их территорий, потому что сейчас мы очень ограничены в финансировании, просто поддерживаем нынешнее состояние заповедников», - сказала Сологуб.

Напомним, за передачу севастопольских особо охраняемых природных территорий в ведение федеральных структур высказывался, так называемый "депутат" Вячеслав Горелов.

Он предлагал объединить несколько южнобережных заповедных территорий в национальный парк федерального значения "Южнобережный", который может включить в себя и «Скалы Ласпи», и ООПТ Ласпи, мыс Айя и мыс Сарыч.

Напомним: Оккупанты "передали" управлению делами президента РФ 44 объекта старейшего государственного заповедника Крыма.