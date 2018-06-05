Вслед за Феодосией восстал Коктебель
|20:59 03.09.2018
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|Крым
В Коктебеле состоялись общественные слушания по поводу генерального плана развития Феодосийского округа, в состав которого входит поселок.
Его участники выступили категорически против планов строительства в Коктебеле ряда объектов, в частности гольф-клуба, стоянки для яхт и катеров и т. п, сообщают Новости Крыма.
Жители поселка призвали городские власти прекратить по данному поводу всяческие спекуляции и дать четкий ответ Дмитрию Киселеву об отказе в реализации его планов.
(Как известно, масштабное строительство элитных объектов отдыха связывают с именем российского журналиста и гендиректора одного из телевизионных каналов).
По мнению представителей общественности, реализация амбициозных планов не учитывает интересов местных жителей, приведет к уничтожению уже существующей инфраструктуры, частных домовладений и т. д.
Напомним: Жители оккупированной Феодосии собираются митинговать против строительства цементного терминала в местном порту.
По теме: Оккупационные власти Крыма отказались от проекта строительства цементного терминала в Феодосии.
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