В Коктебеле состоялись общественные слушания по поводу генерального плана развития Феодосийского округа, в состав которого входит поселок.

Его участники выступили категорически против планов строительства в Коктебеле ряда объектов, в частности гольф-клуба, стоянки для яхт и катеров и т. п, сообщают Новости Крыма.

Жители поселка призвали городские власти прекратить по данному поводу всяческие спекуляции и дать четкий ответ Дмитрию Киселеву об отказе в реализации его планов.

(Как известно, масштабное строительство элитных объектов отдыха связывают с именем российского журналиста и гендиректора одного из телевизионных каналов).

По мнению представителей общественности, реализация амбициозных планов не учитывает интересов местных жителей, приведет к уничтожению уже существующей инфраструктуры, частных домовладений и т. д.

Напомним: Жители оккупированной Феодосии собираются митинговать против строительства цементного терминала в местном порту.

По теме: Оккупационные власти Крыма отказались от проекта строительства цементного терминала в Феодосии.