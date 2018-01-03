Уровень инфляции в Турции достиг наивысшей за последние 15 лет отметки
|20:35 03.09.2018
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|Турция
Уровень инфляции в Турции достиг наивысшей за последние 15 лет отметки в 17,9 процента.
Об этом сообщает AFP, передает Европейская правда.
Турецкое управление статистики сообщило, что в августе потребительские цены выросли на 17,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.
Это наибольший прирост с конца 2003 года, когда в июле инфляция достигла 15,85%.
Больше всего выросли цены на транспорт - 27,13%, а цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 19,75%.
Рейтинговые агентства призывают Центральный банк Турции повысить процентные ставки, и отказ Центробанка сделать это вызвал сомнения в независимости института.
Напомним, Турция повысила налог на депозиты в иностранной валюте и снизила на сбережения в лирах, пытаясь укрепить национальную валюту.
В этом году турецкая валюта потеряла около 40% своей стоимости на фоне опасений по поводу экономической политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана и продолжающегося торгового и дипломатического спора с США.
Напомним: В Турции отклонили апелляцию американского пастора, лира упала на 5%.
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