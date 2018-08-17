Украинский режиссер, крымский татарин Ахтем Сеитаблаев снимет фильм по пьесе «Номера» украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом сообщил Ахтем Сеитаблаев, передает «Громадське радiо», передает ATR.

Он рассказал, что Олег Сенцов положительно отреагировал на предложение снять фильм по его пьесе.

«Два дня назад получил от него положительный ответ. Ему понравилось мое видение. И, если все сложится хорошо, то я в этом году сниму фильм по его пьесе», -— сказал Сеитаблаев.

Крымский татарин также добавил, что сам Олег Сенцов станет художественным руководителем фильма и будет работать удаленно.

«Я и сам этого хочу. Потому что уважаю его как профессионала, кинорежиссера, как человека, и надеюсь, что это будет для него дополнительная мотивация, чтобы жить», — рассказал режиссер.

По словам Сеитаблаева, данный фильм может выйти уже в начале 2019 года.

Напомним, в Киеве 6 декабря 2017 года состоялся премьерный показ фильма крымскотатарского кинорежиссера Ахтема Сеитаблаева «Киборги» об украинских военных, державших оборону Донецкого международного аэропорта. Он основан на реальных историях бойцов, которых прозвали «Киборгами». Фильм собрал рекордное количество денег в прокате за первые недели.

Как известно, 14 мая Олег Сенцов начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Напомним: Проголосовать за петицию Трампу в поддержку Сенцова призывают украинские активисты.