В Херсонской области в воздухе обнаружены токсичные промышленные вещества
|19:45 03.09.2018
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|Крым
В Херсонской области уровень химических веществ в воздухе превысил норму.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передают ATR.
«Сегодня около 15.00 часов во время измерения химического состава воздуха пограничники Херсонского отряда выявили наличие химических веществ в воздухе. Приборы показали превышение содержания химических веществ (токсичные промышленные вещества)», — сообщил Слободян.
По его словам, на данный момент проинформированы местные органы самоуправления, ГСЧС (Государственная служба чрезвычайных ситуаций) и другие правоохранительные органы.
«Внесены изменения в организацию службы пограничных нарядов, пограничники в пределах компетенции продолжают отслеживать обстановку», — отметил он.
Напомним: Для предотвращения экологического бедствия в оккупированном Крыму нужно останавливать заводы а не ждать воду с Украины.
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