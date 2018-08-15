В Херсонской области уровень химических веществ в воздухе превысил норму.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передают ATR.

«Сегодня около 15.00 часов во время измерения химического состава воздуха пограничники Херсонского отряда выявили наличие химических веществ в воздухе. Приборы показали превышение содержания химических веществ (токсичные промышленные вещества)», — сообщил Слободян.

По его словам, на данный момент проинформированы местные органы самоуправления, ГСЧС (Государственная служба чрезвычайных ситуаций) и другие правоохранительные органы.

«Внесены изменения в организацию службы пограничных нарядов, пограничники в пределах компетенции продолжают отслеживать обстановку», — отметил он.

Напомним: Для предотвращения экологического бедствия в оккупированном Крыму нужно останавливать заводы а не ждать воду с Украины.