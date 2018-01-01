Начались работы по откачке мазута с затонувшего в 1921 году судна «Мопанг»
|19:20 03.09.2018
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|Болгария
С 3 сентября, начались работы по откачке мазута с американского судна «Мопанг», которое в 1921 году у острова Свети Иван, в районе Созополя — подорвалось на морской мине и затонуло имея на борту 650 тонн нефтепродуктов.
Как стало известно, работы будут проводиться только в светлое время суток и если позволят погодные условия, передает Вourgas.ru.
При этом, под водой в две смены будут работать 10 водолазов, а над водой им будут помогать 30 человек.
Что касается сроков выполнения работ информации пока нет.
Напомним: Американский десантный катамаран USNS Carson City пришвартовался в порту Варны.
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