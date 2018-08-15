В РФ регионам предложено умерить аппетиты кроме аннексированного Крыма
|18:53 03.09.2018
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|Крым
Премьер-министр Дмитрий Медведев в пятницу, 31 августа, в Горках провел совещание по подготовке бюджета-2019 — речь шла о финансировании региональных программ развития.
Объемов таких расходов премьер публично называть не стал, обозначив при этом как главную задачу соотнесение запросов регионов с возможностями федерального бюджета. Проще говоря, регионам предложено не просить лишнего, пишут Примечания.
Напомним, что в правительстве приоритетными принято считать три макрорегиона — это аннексированный Крым, Дальний Восток и Северный Кавказ.
Пока самая объемная и дорогая из всех региональных программ — ФЦП по развитию оккупированных Крыма и Севастополя.
Объем ее финансирования неоднократно увеличивался (несмотря на ежегодные срывы сроков) — в частности, за счет удорожания строительства трассы «Таврида».
В общей сложности стоимость ФЦП превышает 800 млрд руб., большая часть — из федерального бюджета.
В 2018 году выделено 160,3 млрд руб., в июле правительство объявило об увеличении финансирования ФЦП как минимум на 37 млрд руб.— за счет продления программы на два года и включения в нее 140 новых объектов.
Такое привилегированное положение региона премьер объясняет его «колоссальным отставанием» в силу «известных исторических причин».
По данным "Ъ", в августе рабочая группа бюджетной комиссии предложила Минэкономики проработать вопрос реализации новых мероприятий, по которым заявлена дополнительная потребность в средствах на 2019–2021 годы.
В рамках программы речь идет об обновлении всей дорожной инфраструктуры, энергокомплекса, инженерных коммуникаций, а также о решении социальных вопросов.
Напомним: Дотации РФ в оккупированный Крым с каждым годом увеличиваются.
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