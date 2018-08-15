Как можно меньше находиться на открытом воздухе - инструкции от оккупантов как спасаться от выбросов химикатов

18:26 03.09.2018 0 комментариев Крым

Спустя неделю, 1 сентября, Роспотребнадзор занялся исследованием атмосферного воздуха на содержание соляной кислоты после выброса химического вещества в оккупированном Армянске.

В то же время ведомство составило рекомендации, что необходимо делать в случае появления в воздухе неприятного едкого запаха, першения в горле и других неприятных проявлений при вероятности загрязнения атмосферного воздуха, сообщают Аргументы Недели - Крым.

- Людям, находящимся на улице и в транспорте, следует защитить органы дыхания: закрыть нос и рот влажной ватно-марлевой повязкой или свёрнутой в несколько слоев тканью.

- Закрыть входные двери, окна (прежде всего с наветренной стороны).

- Как можно меньше находиться на открытом воздухе, а пребывание детей на открытых площадках в школах и детсадах полностью исключить.

- Выходя на улицу, предусмотреть максимальную защиту кожных покровов.

- Купаться и умываться следует, используя большое количество проточной воды.

- Необходимо отключить приточную принудительную вентиляцию в автомобилях, производственных, общественных и жилых зданиях.

Замначальника главка МЧС по оккупированному Крыму Алексей Фридман сообщил, что территории школьных и дошкольных учреждений в Армянске будут обрабатывать кальцинированной содой.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения.

По последним данным: Названа причина загрязнения воздушной среды населенных пунктов Северного Крыма.

С понедельника, 3 сентября, в оккупированном Крыму будут работать специалисты из Российской академии наук, которые помогут принять решение по ликвидации последствий выброса в Армянске.

Кроме того, межведомственная комиссия, так называемого "крымского правительства" приняла решение не останавливать работу промышленных предприятий на севере оккупированного Крыма.

 



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