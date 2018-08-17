Представители общественных организаций, а также актеры, певцы и спортсмены 3 сентября призвали проголосовать на сайте Белого дома за петицию в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

В случае, если она наберет 100 тыс подписей, президент США будет обязан ее рассмотреть.

По состоянию на 3 сентября собрано 33 тыс. голосов, сообщает QHA.

Напомним: Архиепископу Клименту отказали в помиловании Олега Сенцова.