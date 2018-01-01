Над оккупированным Крымом вновь пролетел американский самолет-разведчик / Карта
|17:34 03.09.2018
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|Крым
Возле южного берега аннексированного Крыма вновь пролетел самолет радиоэлектронной разведки военно-морского флота США.
Об этом в социальной сети Twitter сообщили Mil Radar, передают Новости Крыма.
Напомним: Американские воздушные разведчики проводят полеты над оккупированным Крымом.
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