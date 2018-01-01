Возле южного берега аннексированного Крыма вновь пролетел самолет радиоэлектронной разведки военно-морского флота США.

Об этом в социальной сети Twitter сообщили Mil Radar, передают Новости Крыма.

Напомним: Американские воздушные разведчики проводят полеты над оккупированным Крымом.