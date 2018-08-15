ЧФ РФ устроил связистам марш-бросок в условиях действия ДРГ
|17:07 03.09.2018
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|Крым
Подразделения связи армейского корпуса ЧФ РФ в соответствие с планом боевой подготовки были подняты по тревоге для осуществления марша в район рассредоточения.
Об этом сообщается на сайте минобороны страны-агрессора, передает Флот - 2017.
В ходе полевого выхода личный состав осуществил развертывание полевого лагеря в заданном районе, отработал обязательные элементы боевой подготовки, в том числе организацию командного пункта связи, установление устойчивой связи с назначенными объектами, обеспечение командного пункта резервными источниками и частотами связи, а также охрану и оборону лагеря в условиях действия диверсионных групп условного противника.
В полевом выходе подразделений связи Черноморского флота оккупантов задействовано более 40 единиц военной и спецтехники, а также более 300 военных связистов.
Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными.
Напомним: В оккупированном Крыму начались учения по доставке и перезарядке ракет "Калибр".
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