Подразделения связи армейского корпуса ЧФ РФ в соответствие с планом боевой подготовки были подняты по тревоге для осуществления марша в район рассредоточения.

Об этом сообщается на сайте минобороны страны-агрессора, передает Флот - 2017.

В ходе полевого выхода личный состав осуществил развертывание полевого лагеря в заданном районе, отработал обязательные элементы боевой подготовки, в том числе организацию командного пункта связи, установление устойчивой связи с назначенными объектами, обеспечение командного пункта резервными источниками и частотами связи, а также охрану и оборону лагеря в условиях действия диверсионных групп условного противника.

В полевом выходе подразделений связи Черноморского флота оккупантов задействовано более 40 единиц военной и спецтехники, а также более 300 военных связистов.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными.

Напомним: В оккупированном Крыму начались учения по доставке и перезарядке ракет "Калибр".