Послы стран ЕС согласовали продление санкций за аннексию Крыма РФ на полгода
|16:39 03.09.2018
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|Крым
Послы 28 стран Евросоюза согласовали в понедельник продление на полгода индивидуальных санкций против России.
Об этом ТАСС сообщил источник в Совете ЕС.
"Постоянные представители сегодня согласовали продление индивидуальных ограничительных мер еще на шесть месяцев", - сказал он.
По его словам, в среду, 5 сентября, это решение будет утверждено на официальном плановом заседании послов ЕС "Корепер". Затем его формально должен будет одобрить Совет ЕС, после чего решение будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу.
В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции из-за аннексии Крыма.
Последний - это набор целевых санкций в отношении оккупированного Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.
Эти меры приняты в рамках так называемой Стратегии ЕС по непризнанию оккупации Крыма Россией, действуют до 31 января 2019 года с возможностью продления.
Согласно данным Совета ЕС, к настоящему моменту ограничения введены в отношении 155 физических лиц и 44 организаций.
Напомним: Глава российского МИД недоволен спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером.
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