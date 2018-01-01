Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что соглашение о дружбе между Украиной и Россией не разорвут, его просто не будут продлевать.

Об этом она сказала во время согласительного совета 3 сентября, сообщает Украинская правда.

"Мы только что увидели очень опасную риторику, в которой озвучивался сценарий Кремля, который на самом деле давно разорвал договор о дружбе между Украиной и Россией. И в украинском парламенте многие депутаты пытались украинскими руками это реализовать – разорвав соглашение для того, чтобы у Украины затем в международных судах не было ключевого – требования к РФ выполнять это соглашение для того, чтобы не терроризировать наш суверенитет и целостность", - сказала Геращенко.

Она подчеркнула, что есть "очень большая разница между денонсацией и непролонгацией соглашения".

"Речь не идет ни о какой денонсации, потому что мы будем требовать от Российской Федерации во всех международных судах, в Гааге отвечать за то, что они нарушили это соглашение", - сказала Геращенко.

Вместе с тем она добавила, что сейчас президент – после принятия Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса – поручил "не готовить документы на пролонгацию этого соглашения, которое происходит автоматически".

"Речь идет исключительно о непролонгации", - подытожила Геращенко.

Позже в Facebook она добавила, что Украина все свои международные иски против страны-агрессора будет строить именно на нарушении РФ договора, "ключевых его статей – об уважении территориальной целостности и суверенитета Украины, о непоколебимости наших границ".

"Ни о каком разрыве, денонсации речь не идет, потому что в 2014, когда действовало Соглашение – РФ грубо его нарушила. И должна за это отвечать – за оккупацию, аннексию: нарушение границы, ключевые статьи Соглашения. А вот продлевать действие этого Договора – действительно невозможно, потому что нет ни дружбы, ни сотрудничества, а есть война и российская агрессия", - написала Геращенко.

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