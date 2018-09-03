В оккупированном Крыму начались учения по доставке и перезарядке ракет "Калибр"
|15:46 03.09.2018
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|Крым
В пяти регионах Южного военного округа начались учения подразделений материально-технического обеспечения. В них принимают участие более пяти тысяч военнослужащих и гражданского персонала, а также 1,5 тысячи единиц военной техники.
Масштабная тренировка тыловиков проходит в оккупированном Крыму, Дагестане, Северной Осетии, Волгоградской и Астраханской областях, сообщает Российская газета.
На астраханском полигоне "Ашулук" подразделения МТО отработают транспортно-боевое обеспечение ракетных соединений оперативно-тактическими баллистическими и крылатыми ракетами.
В акватории Каспийского моря военные моряки будут тренировать транспортировке и зарядке боевых кораблей крылатыми ракетами "Калибр".
Кроме того, суда обеспечения доставят горюче-смазочные материалы на берег в район боевых действий общевойсковых подразделений и морской пехоты.
В оккупированном Крыму подразделения тыла Черноморского флота РФ выполнят учебно-боевые задачи по обеспечению корабельной группировки.
На общевойсковом полигоне "Прудбой" в Волгоградской области военные железнодорожники организуют переправу механизированных колонн тяжелой военной техники по наплавному мосту, а также установят железнодорожное сообщение через Волгу для переброски бронепоезда и железнодорожного эшелона.
В Северной Осетии на горном полигоне "Дарьял" пройдет комплексное обеспечение мотострелковых частей в условиях боя на высокогорном плато и среди скал.
Напомним: В НАТО ожидают, что Россия проведет запланированные военные учения в прозрачной и предсказуемой манере.
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