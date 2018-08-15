Министерство инфраструктуры засекретило свои предложения относительно закрытия железнодорожного сообщения с Россией.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.

Согласно ему, указанный документ содержит в себе информацию с ограниченным доступом и ему присвоен гриф "Для служебного пользования".

Напомним: Четыре страны вслед за ЕС продлили и расширили крымский санкционный список.