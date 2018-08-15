Мининфраструктуры засекретило предложения относительно закрытия ж/д сообщения с Россией / Документ
|15:21 03.09.2018
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|Крым
Министерство инфраструктуры засекретило свои предложения относительно закрытия железнодорожного сообщения с Россией.
Об этом говорится в ответе министерства на запрос Українських Новин.
Согласно ему, указанный документ содержит в себе информацию с ограниченным доступом и ему присвоен гриф "Для служебного пользования".
Напомним: Четыре страны вслед за ЕС продлили и расширили крымский санкционный список.
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