Глава российского МИД недоволен спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером
|14:39 03.09.2018
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|Россия
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера в «поддержке капризов украинской власти».
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал во время встречи со студентами Московского государственного института международных отношений.
«К сожалению, наши американские коллеги, назначив господина Волкера спецпредставителем, не слишком беспристрастно работают, а по сути дела, поддерживают все прихоти украинской власти. Хотя я уверен, что, будучи умными людьми, они понимают, что эти капризы вредные и перечеркивают перспективы урегулирования. Надеюсь, все-таки дисциплинирующее влияние США на Киев придет, потому что больше никого украинцы не слушают», - заявил Лавров.
По его мнению, единственный способ урегулировать «украинский кризис» - выполнение Минских соглашений, для чего власти Украины должны вести прямой диалог с Донецком и Луганском».
В то же время Лавров заверил, что Россия готова налаживать отношения с США.
«Мы готовы, как неоднократно говорил президент России и другие представители нашей страны, в отношениях с США идти навстречу друг другу так быстро и на такую глубину, насколько к этому готовы в Вашингтоне», -сказал он.
«Думаю, что ближайшее будущее российско-американских отношений не очень ясное, но убежден, что в конечном итоге наши отношения вернутся на уровень настоящих партнеров, стратегических партнеров», - отметил Лавров.
По его словам, во Второй мировой войне Москва и Вашингтон были союзниками, а «когда две страны ладят, от этого выиграет весь мир, поскольку происходит меньше конфликтов».
Как соообщалось, Волкер в сентябре приедет с визитом в Украину.
Напомним: США призвали Россию прекратить провокации в Азовском море и Керченском проливе.
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