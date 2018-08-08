Глава российского МИД недоволен спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером

14:39 03.09.2018 0 комментариев Россия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил специального представителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера в «поддержке капризов украинской власти».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал во время встречи со студентами Московского государственного института международных отношений.

«К сожалению, наши американские коллеги, назначив господина Волкера спецпредставителем, не слишком беспристрастно работают, а по сути дела, поддерживают все прихоти украинской власти. Хотя я уверен, что, будучи умными людьми, они понимают, что эти капризы вредные и перечеркивают перспективы урегулирования. Надеюсь, все-таки дисциплинирующее влияние США на Киев придет, потому что больше никого украинцы не слушают», - заявил Лавров.

По его мнению, единственный способ урегулировать «украинский кризис» - выполнение Минских соглашений, для чего власти Украины должны вести прямой диалог с Донецком и Луганском».

В то же время Лавров заверил, что Россия готова налаживать отношения с США.

«Мы готовы, как неоднократно говорил президент России и другие представители нашей страны, в отношениях с США идти навстречу друг другу так быстро и на такую глубину, насколько к этому готовы в Вашингтоне», -сказал он.

«Думаю, что ближайшее будущее российско-американских отношений не очень ясное, но убежден, что в конечном итоге наши отношения вернутся на уровень настоящих партнеров, стратегических партнеров», - отметил Лавров.

По его словам, во Второй мировой войне Москва и Вашингтон были союзниками, а «когда две страны ладят, от этого выиграет весь мир, поскольку происходит меньше конфликтов».

Как соообщалось, Волкер в сентябре приедет с визитом в Украину.

Напомним: США призвали Россию прекратить провокации в Азовском море и Керченском проливе.

 



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