Верховная Рада рассмотрит проект изменений в Конституцию, который запрещает российскому флоту находиться в Крыму

14:15 03.09.2018 0 комментариев Крым

Президент Петр Порошенко хочет запретить пребывание черноморского флота России в Крыму. Соответствующий проект изменений в Конституции подан в Верховную Раду. 

Об этом сообщила на заседании согласительного совета представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

"Предлагается исключить положение, которое предусматривает использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами. Имеется ввиду пребывание черноморского флота России на территории Крымского полуострова", - сказала она.

Также проектом предлагается закрепить европейский вектор Украины и ее стремление стать членом НАТО. Такие изменения планируется внести в статьи 85, 102 и 116. Помимо этого, предлагаются изменения в преамбулу Конституции.

Напомним: МИД Украины сделало заявление против РФ по Азовскому морю в Международном трибунале по морскому праву.



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