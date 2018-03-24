Росстат отказался рассекретить данные о 4,7% ВВП России
|13:59 03.09.2018
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|Россия
Росстат вновь не стал раскрывать данные о 4,7% российского внутреннего валового продукта (ВВП).
На это обратил внимание РБК. Речь идет об информации о вооружении и информационной собственности, передает Радио Свобода.
Издание подсчитало, что траты на покупку вооружений и создание продуктов интеллектуальной собственности в 2016 году составили более четырех триллионов рублей, то есть примерно 4,7 процента ВВП.
В Росстате РБК объяснили, что часть ВВП засекречена в соответствии с законом "О государственной тайне".
Однако являются ли расходы в категории "Продукты интеллектуальной собственности" сами по себе гостайной или скрыты, чтобы нельзя было рассчитать расходы на вооружения, в статистическом ведомстве не уточнили.
Внутренний валовый продукт России в 2016 году составлял около 86 триллионов рублей. Расходы на оборону в 2016 году планировались на уровне 3,78 триллиона рублей.
В Росстате это объяснили требованиями законодательства о государственной тайне.
Напомним: Российское профильное министерство признает, что в машиностроении без антикризисных мер не обойтись.
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