В российских учениях в Абхазии участвуют дивизионы "Искандер-М" и 2С4 "Тюльпан"
|13:37 03.09.2018
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|Абхазия
Дивизионы ракетных комплексов "Искандер-М" и тяжелых самоходных минометов 2С4 "Тюльпан" включены в общую автоматизированную систему управления на учениях российских войск в Абхазии.
Об этом сообщили в понедельник, 3 сентября, в пресс-службе Южного военного округа, пеедает ТАСС.
"В соответствии с решением командования 49-й общевойсковой армии в ходе учений мотострелков в Абхазии будут задействованы расчеты ракетного соединения, дислоцированного на Кубани, и артиллерийского из Адыгеи", - отметили в пресс-службе.
В единой системе управления огнем ракетчики и минометчики отработают учебно-боевые задачи во взаимодействии с мотострелками российской военной базы, применив стоящие на вооружении ракетные комплексы "Искандер-М" и самоходные минометы 2С4 "Тюльпан".
Ротные тактические учения в Абхазии проходят с 20 августа по 15 сентября.
В понедельник, 3 сентября, на полигонах республики будут задействованы около 4 тысяч военнослужащих.
Напомним: Войска РФ снова проводят учения в непризнанном Приднестровье.
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