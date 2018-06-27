В Украине запущен процесс возвращения арестованных моряков

13:11 03.09.2018 0 комментариев Украина

Из 250 моряков, которые задержаны по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов в Греции, Италии и Турции, на Родину удалось вернуть пока 30.

В Украине процесс возвращения таких моряков запущен. Украинцев хотят доставить в родную страну, чтобы они здесь могли отбывать заключение, сообщает  SeafarersJournal.

Руководитель проектов благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» Андрей Шевченко подчеркнул, что это долгий и трудоемкий процесс.

«Насколько мне известно, МИД может ходатайствовать о возвращении украинцев домой после того, как будут установлены все обстоятельства подозреваемого преступления и закончено следствие. Омбудсмен и депутаты взялись за этот вопрос и продвижение есть. За последние 3-4 месяца в Украину вернулись около 30 моряков. Можно сказать, что процесс двигается с мертвой точки, но это все быстро произойти не может»,— уточнил он.

Причины, по которым моряки попадают в подобные ситуации, — это их неопытность. Они соглашаются на те «сладкие» условия, которые им предлагают, но при этом, даже не проверяют судовладельца. Моряки без особого опыта работы не знаю систему и стандарты честной работы, поэтому их легко втянуть в махинации с перевозкой нелегалов, наркотиков и прочего.

Уже когда такие моряки попадаются на «горячем», их задерживают. А дальше — приговор.

Некоторых украинских моряков лишают свободы за границей по данной статье на нереальные сроки — 70, 180 лет. В судах им не предоставляют переводчика, с местным адвокатом они друг друга не понимают, морякам не дают высказать свои показания. И получается, что украинские моряки не имеют никакой защиты своих прав и интересов за границей.

Поэтому, таким моряка в первую очередь рекомендуют не сразу соглашаться на заманчивое предложение по работе, а проверить судно, судовладельца, его репутацию, после — изучить контракт — и только тогда уходить в рейс.

Напомним: МИД пытается договориться об переводе из тюрем Евросоюза в украинские пенитенциарные учреждения более двух сотен моряков.



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