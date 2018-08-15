Депутата обвиняют в госизмене и содействии оккупации.

Прокуратура Автономной Республики Крым сегодня, 3 сентября, направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховной рады АР Крым, который обвиняется в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК, передает РБК Украина.

Во время проведения досудебного расследования правоохранители получили неопровержимые доказательства того, что в марте-апреле 2014 года этот депутат оказал помощь и способствовал оккупации полуострова.

"В частности, при его непосредственном участии незаконно принят ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым", - сообщают в прокуратуре.

Депутату инкриминируют совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины - государственная измена. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Напомним, 31 июля прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт в отношении еще одного бывшего депутата Верховной рады АР Крым, который обвиняется в государственной измене.

Напомним: Под статью «государственная измена» могут попасть 18 тыс. крымских чиновников.