Россия не прекратила добывать газ на крупнейшем месторождении крымского шельфа — Одесском, несмотря на то, что ранее планировалось остановить добычу с 1 июля.

Об этом РБК рассказали три источника, близких к ГУП «Черноморнефтегаз», который занимается добычей газа в оккупированном Крыму, и источник в правительстве.



Продолжение добычи подтверждает динамика данных по добыче конденсата «Черноморнефтегаза» (данных по добыче газа пока нет).

«В июле добыча конденсата снизилась по сравнению с июнем на 5,4%, до 2,4 млн т, то есть не больше, чем она снижалась в последние полгода», — указывает аналитик Reuters Максим Назаров. В 2017 году добыча на Одесском месторождении составляла около 900 млн куб. м газа в год, это половина добычи «Черноморнефтегаза».



«Черноморнефтегаз» сейчас отбирает газ из уже пробуренных скважин, указывает источник РБК, близкий к компании. По его словам, Одесское — новое месторождение, оно еще не вышло на пик добычи, но развивать его больше не будут: в этом году «Черноморнефтегаз» отказался от планов пробурить две новые скважины. Добыча здесь продолжит снижаться, заключает собеседник РБК.



Один из источников РБК рассказал, что министерство топлива и энергетики оккупированного Крыма отменило приказ об остановке Одесского, который в прошлом ноябре подписал экс-гендиректор «Черноморнефтегаза» Борис Зимин. Это произошло во время назначения нового гендиректора Александра Кузнецова (назначен врио в конце марта, а гендиректором, по данным ЕГРЮЛ, — в середине июля), объясняет он.

Другой собеседник говорит, что «решение по Одесскому подвисло», так как за полгода местные "власти" и Минэнерго не смогли окончательно согласовать баланс добычи и потребления газа в оккупированном Крыму. Из-за этого не ясно, сколько денег понадобится «Черноморнефтегазу» из федерального бюджета (для субсидирования тарифов для крымских потребителей в случае покупки более дорогого газа с материка), добавляет собеседник РБК.

Представители «Черноморнефтегаза», Минэнерго и вице-премьера Дмитрия Козака отказались от комментариев, представители украинского и российского МИДов не ответили на запросы РБК.



Напомним: Незаконная добыча природных ресурсов в Крыму. Освоение украденного шельфа.







