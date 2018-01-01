Более половины россиян заявили о готовности протестовать из-за пенсий если найдутся организаторы

11:59 03.09.2018 0 комментариев Россия

Аналитический центр Юрия Левады (Левада-центр) изучил отношение россиян к пенсионной реформе, готовности протестовать против нее и выяснил их позицию на случай проведения референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.

Согласно итогам опроса (есть у РБК), 53% респондентов утвердительно и 42% отрицательно ответили на вопрос о готовности лично присоединиться к протестам против повышения пенсионного возраста в своих населенных пунктах. В июле большая часть респондентов (53%) сомневались в готовности присоединиться к протестам, 37% скорее вышли бы на улицы. За месяц снизилось число неопределившихся с ответом — с 9 до 5%.

Респонденты-пенсионеры, которых реформа уже не затронет, менее склонны к участию в протестных акциях. В этой возрастной категории 44% готовы в них участвовать против 58% из тех, кто не достиг пенсионного возраста. Уровень протестных настроений зависит как от возраста, так и от политических предпочтений: среди поддерживающих «Единую Россию» на протесты готовы выйти 44%, в то время как среди электората ЛДПР — 71%, КПРФ — 59%.

Опрос был проведен 23–30 августа по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения; были опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 регионов.

Среди поддерживающих «Единую Россию» за сохранение нынешнего возраста выхода на пенсию проголосовали бы 76%, ЛДПР — 84%, КПРФ — 88%.

В телеобращении к россиянам 28 августа Владимир Путин объявил о том, что реформу смягчат. Женщины смогут выходить на пенсию в 60 лет, еще раньше выйдут на пенсию многодетные матери, возраст получения пенсионных льгот сохранят на действующем уровне. Также людей предпенсионного возраста будет сложнее уволить с работы.

Опрос проводился до обращения президента Владимира Путина, но вряд ли оно принципиально поменяет мнение людей о реформе, хотя, наверное, поможет ее принять, считает социолог Левада-центра Денис Волков. По его словам, потенциально готовых выйти на улицу много, но ощущается «отсутствие лидеров».

Если у протеста найдутся организаторы, то акции могут собираться достаточно многочисленные, с высоким риском политизации, считает директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. «Население видит в реформе нарушение общественного договора», — заметил политолог.

Сейчас протесты против пенсионной реформы не носят массового характера. Очередные акции против нее прошли в ряде российских городов в минувшие выходные. Согласованный митинг коммунистов в центре Москвы 2 сентября оказался самым многочисленным — он собрал 8,9 тыс. человек, сказал РБК координатор «Белого счетчика» Дмитрий Ионов. В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что в акции приняли участие 6 тыс. человек.

Напомним: Россия объявила о крупнейших с 1981 года военных учениях Восток-2018.

 



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