Одесская область стала одной из трех в Украине, которую выбрали для участия в платформе под названием Smart-специализация.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

Участие в платформе позволит Одесской области не только эффективно развивать экономику, но и существенно увеличить инвестиции в нее. Также информационную, экспертную и финансовую поддержку можно будет получить с использованием ресурсов европейских структурных и инвестиционных фондов.

На привлечение внешних экспертов выделят до 200 тысяч евро начальной финансовой поддержки от Европейского фонда регионального развития. Помогать будет также Европейская обсерватория кластеров и промышленных изменений.

Пилотные регионы получат индивидуальную поддержку от ЕС для быстрого устранения инвестиционных барьеров и внедрения инноваций.

Кроме того, речь идет об автоматизации производства, перехода на альтернативные виды энергии - в зависимости от Smart-специализации конкретного региона.

Напомним: Одесская область больше всего экспортирует в Индию, Молдову и Турцию, торговля с Россией сократилась в два раза.