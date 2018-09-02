Одесская область станет участницей европейской платформы Smart-специализация
|11:33 03.09.2018
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|Одесса
Одесская область стала одной из трех в Украине, которую выбрали для участия в платформе под названием Smart-специализация.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА, передает корреспондент Украинской Службы Информации.
Участие в платформе позволит Одесской области не только эффективно развивать экономику, но и существенно увеличить инвестиции в нее. Также информационную, экспертную и финансовую поддержку можно будет получить с использованием ресурсов европейских структурных и инвестиционных фондов.
На привлечение внешних экспертов выделят до 200 тысяч евро начальной финансовой поддержки от Европейского фонда регионального развития. Помогать будет также Европейская обсерватория кластеров и промышленных изменений.
Пилотные регионы получат индивидуальную поддержку от ЕС для быстрого устранения инвестиционных барьеров и внедрения инноваций.
Кроме того, речь идет об автоматизации производства, перехода на альтернативные виды энергии - в зависимости от Smart-специализации конкретного региона.
Напомним: Одесская область больше всего экспортирует в Индию, Молдову и Турцию, торговля с Россией сократилась в два раза.
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