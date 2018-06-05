В оккупированном Крыму потребовали отставки российского правительства
|11:07 03.09.2018
|0 комментариев
|Крым
В центре оккупированного Севастополя на полуострове Крым в воскресенье, 2 сентября, прошел митинг против тяжелой экономической ситуации в Крыму, проведения референдума по пенсионной реформе, в ходе которого также потребовали отставки правительства РФ.
Участники акции обвинили чиновников в том, что те просто наживаются на пенсионерах. Также они анонсировали создание движения "Позорный полк" - подобные создаются сейчас во многих городах России.
Его представители будут проводить шествия с портретами коррумпированных депутатов, чиновников и правоохранителей, сообщает Главред.
Напомним: Потерял лицензию двадцать девятый российский банк, работавший в оккупированном Крыму.
Ещё на эту тему:
20:59 03.09.2018
Вслед за Феодосией восстал Коктебель
Вслед за Феодосией восстал Коктебель
13:47 18.07.2018
Бумбокс устроит певческую акцию протеста на границе с временно оккупированным Крымом
Бумбокс устроит певческую акцию протеста на границе с временно оккупированным Крымом
15:33 05.07.2018
В оккупированном Крыму роботы научились ругать местную "власть"
В оккупированном Крыму роботы научились ругать местную "власть"
08:48 05.06.2018
В оккупированном Севастополе около 300 человек вышли на митинг против «правительства» города
В оккупированном Севастополе около 300 человек вышли на митинг против «правительства» города
15:20 19.03.2018
Крымский активист Балух объявил бессрочную голодовку
Крымский активист Балух объявил бессрочную голодовку
01:06 13.03.2018
Глава Генической РГА предлагает провести акцию против выборов президента России в оккупированном Крыму
Глава Генической РГА предлагает провести акцию против выборов президента России в оккупированном Крыму
11:58 06.12.2017
Подрядчик строительства газопровода к Севастопольской ТЭС подтвердил забастовку рабочих
Подрядчик строительства газопровода к Севастопольской ТЭС подтвердил забастовку рабочих
17:48 05.12.2017
Инвалида 2-ой группы, протестующего на площади в Севастополе, увезли в неизвестном направлении
Инвалида 2-ой группы, протестующего на площади в Севастополе, увезли в неизвестном направлении