В центре оккупированного Севастополя на полуострове Крым в воскресенье, 2 сентября, прошел митинг против тяжелой экономической ситуации в Крыму, проведения референдума по пенсионной реформе, в ходе которого также потребовали отставки правительства РФ.

Участники акции обвинили чиновников в том, что те просто наживаются на пенсионерах. Также они анонсировали создание движения "Позорный полк" - подобные создаются сейчас во многих городах России.

Его представители будут проводить шествия с портретами коррумпированных депутатов, чиновников и правоохранителей, сообщает Главред.

Напомним: Потерял лицензию двадцать девятый российский банк, работавший в оккупированном Крыму.