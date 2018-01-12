В Одессе появится еще одна бригада морской пехоты

10:43 03.09.2018 0 комментариев Украина

В течении двух месяцев Командование морской пехоты ВМС Украины сформирует еще одну бригаду.

Об этом Радио Свобода сообщил Командующий этого вида войск генерал-майор Юрий Содоль, передает MILITARY NAVIGATOR.

По словам генерала командование бригады уже определено.

По данным журналистов бригада будет располагаться в селе Дачное Беляевского района (22 километра от Одессы).

Сейчас для морпехов строят военный город нового образца с современными общежитиями и спортзалами.

На данный момент в Командование морской пехоты входит одна бригада (36-я) и три отдельных батальона (1 феодосийский батальон, 137-й и 501-й), артиллерийский полк.

Создание Командования морской пехоты входит в планы реформирования ВМС Украины. Это сделано для оптимизации управления войсками.

Напомним: Главный вопрос - не в объемах помощи США, а в том, что Украина готова сделать для усиления позиций против агрессора - России.



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