Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передает Грузия Online.



«Мы рассмотрели дальнейшее углубление сотрудничества в военно-технической сфере. Азербайджан закупил у России военно-техническую продукцию на пять миллиардов долларов и эта сумма растет», — заявил Алиев.

По его словам, Азербайджан продолжает модернизацию вооруженных сил, а Россия является важным игроком на мировом рынке в этой сфере.



Напомним, Ильхам Алиев накануне прибыл с официальным визитом в Россию. В Сочи он встретился с Владимиром Путиным. Как заявляют в Кремле, лидеры обсудили вопрос урегулирования карабахского конфликта.

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