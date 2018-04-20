Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
|10:17 03.09.2018
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|Азербайджан
Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов.
Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передает Грузия Online.
«Мы рассмотрели дальнейшее углубление сотрудничества в военно-технической сфере. Азербайджан закупил у России военно-техническую продукцию на пять миллиардов долларов и эта сумма растет», — заявил Алиев.
По его словам, Азербайджан продолжает модернизацию вооруженных сил, а Россия является важным игроком на мировом рынке в этой сфере.
Напомним, Ильхам Алиев накануне прибыл с официальным визитом в Россию. В Сочи он встретился с Владимиром Путиным. Как заявляют в Кремле, лидеры обсудили вопрос урегулирования карабахского конфликта.
Ранее ппо теме: В обозримой перспективе можно ожидать новых поставок ракетного вооружения из Беларуси в Азербайджан.
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