Строительство второй взлетно-посадочной полосы (ВПП), которая сможет принимать самолеты в любую погоду, началось в аэропорту оккупированного Симферополя.

Об этом сообщил генеральный директор предприятия Евгений Плаксин, передают Новости Крыма.

«Реконструкция летной зоны ВПП-1 – это, по сути, строительство новой полосы на месте существующей. После завершения строительства международный аэропорт Симферополь получит вторую взлетно-посадочную полосу с современным радиомаячным и светосигнальным оборудованием, что позволит аэропорту принимать практически все типы воздушных судов даже при сложных метеорологических условиях», – сказал Плаксин.

Он подчеркнул, что новая полоса станет все погодной.

Напомним: Оккупанты решили оставить аэропорт Бельбек «преимущественно военным».