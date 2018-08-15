Оккупанты заявили о начале строительства второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя
|09:52 03.09.2018
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|Крым
Строительство второй взлетно-посадочной полосы (ВПП), которая сможет принимать самолеты в любую погоду, началось в аэропорту оккупированного Симферополя.
Об этом сообщил генеральный директор предприятия Евгений Плаксин, передают Новости Крыма.
«Реконструкция летной зоны ВПП-1 – это, по сути, строительство новой полосы на месте существующей. После завершения строительства международный аэропорт Симферополь получит вторую взлетно-посадочную полосу с современным радиомаячным и светосигнальным оборудованием, что позволит аэропорту принимать практически все типы воздушных судов даже при сложных метеорологических условиях», – сказал Плаксин.
Он подчеркнул, что новая полоса станет все погодной.
Напомним: Оккупанты решили оставить аэропорт Бельбек «преимущественно военным».
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