Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Грецию начать дипломатические отношения "с чистого листа".

Об этом пишет Reuters, передает Европейская правда.

"Ситуация вокруг наших отношений сегодня не выгодна нашим странам. Важно укрепить доверие. Мы должны открыть новую страницу в наших отношениях", - сказал он.

По его словам, единственно возможным решением многолетних споров между Анкарой и Афинами являются "двусторонние переговоры без выдвижения условий".

Турция обвиняет власти Греции в предоставлении убежища "преступникам" - турецким спецназовцам, которые сбежали в Грецию на военном вертолете после неудачной попытки государственного переворота в июле 2016 года. Анкара требует от Греции экстрадировать их, чтобы они предстали перед судом в Турции.

"Греческая система правосудия, вопреки правилам и принципам международного права, позволяет преступникам оставаться безнаказанными и нарушает права жертв", - отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Отношения Греции и Турции напряжены из-за спорных вопросов: от разделенного Кипра до прав на острова в Эгейском море. Они еще больше обострились после того, как в марте в Турции задержали двух греческих солдат, однако недавно Анкара освободила их.

Напомним: Анкара решительно осуждает решение властей Греции предоставить, приговоренному к 16 пожизненным срокам, отпуск из тюрьмы.