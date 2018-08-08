Для предотвращения экологического бедствия в оккупированном Крыму нужно останавливать заводы а не ждать воду с Украины

08:45 03.09.2018 0 комментариев Крым

Крайне простой путь прекратить экологическое бедствие в Северном Крыму - остановить производство завода завода Титан (Армянск), содового и бромного заводов (Красноперекопск)

Такое мнение на своей странице в facebook высказал Постоянный представитель Президента Украины в АРК Борис Бабин.

В связи с загрязнением окружающей среды с заводов Северного Крыма и последними заявлениями Гоблина-Аксенова по этим вопросам (о том, что якобы заводы Армянска и Красноперекопска не остановят, а дополнительную воду для их работы и заполнения отстойников найдут) меня спрашивает общественность - правдой ли является то, что появились какие-то подковерные договоренности о подаче воды из Херсона в Крым Северо-Крымским каналом (СКК), пишет Бабин.

Уверен, что любой отечественной чиновник, который будет действовать с целью подачи воды на Крым СКК, вопреки общегосударственной позиции, выраженной Президентом Украины - сделать Крым максимально токсичным для агрессора - будет иметь жалкую политическую судьбу (а может - и невеселую судьбу юридическую), заявляет Борис Бабин.

Добавлю, что настоящий источник загрязнения в Северном Крыму и Херсонском Присивашье являются атмосферные выбросы и сбросы в Сиваш завода Титан (Армянск), содового и бромного заводов (Красноперекопск).

Тезисы оккупантов об отдельном высохшей кислототстойнике как основной источник загрязнения на десятки квадратных километров, в условиях имеющихся почти ежедневных выбросов в атмосферу из труб самих заводов, напоминают сфабрикованную провокацию с целью получения гуманитарного основания для подачи воды в оккупированный Крым, продолжил Бабин.

Очень не уверен что это сработает. Потому реальные экологические проблемы на этих украденных заводах, связанные с низким качеством сырья (санкции) и оборудованием очистных (опять же санкции), уже известны. И к недостатку воды отношения не имеют, заявляет Постоянный представитель Президента Украины в АРК.

К тому же отстойники можно заводнить из других источников, не только с СКК, было бы желание.

Поэтому крайне простой путь прекратить экологическое бедствие - остановить производство. Думаю так оно и произойдет вскоре.

Кроме того, сейчас уже есть письменное позиция руководства Северо-Крымского канала о том, что никто в ближайшее время не будет разбирать на СКК старую плотину 2014, никто не будет чистить русло между старой и новой плотинами СКК. Без этого воду подавать нельзя.

Мониторить ситуацию на СКК будем постояно, вместе с другими уполномоченными органами и общественными формированиями имеющих соответствующий статус, заявил Постоянный представитель Президента Украины в АРК Борис Бабин.

Напомним: Оккупанты пытаются любой ценой наполнить водохранилища Крыма.



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