Крымская активистка Украинского культурного центра Ольга Павленко, дом которой 29 августа обыскивала российская ФСБ, выехала с оккупированного Россией полуострова на материковую Украину.

Об этом сообщает "Громадське радіо", передает Укринформ.

"Активистка Украинского культурного центра Ольга Павленко, у которой 29 августа прошел обыск, выехала с оккупированного полуострова на материковую часть Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось: Активистку УКЦ Павленко допросили в Следкоме РФ по оккупированному Крыму.

Правозащитники убеждены, что истинной целью преследования Павленко является ее гражданская позиция, просветительская деятельность относительно популяризации украинской культуры в Крыму.