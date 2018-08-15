Активистка УКЦ, дом которой обыскала ФСБ, покинула аннексированный полуостров
|09:10 03.09.2018
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|Крым
Крымская активистка Украинского культурного центра Ольга Павленко, дом которой 29 августа обыскивала российская ФСБ, выехала с оккупированного Россией полуострова на материковую Украину.
Об этом сообщает "Громадське радіо", передает Укринформ.
"Активистка Украинского культурного центра Ольга Павленко, у которой 29 августа прошел обыск, выехала с оккупированного полуострова на материковую часть Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщалось: Активистку УКЦ Павленко допросили в Следкоме РФ по оккупированному Крыму.
Правозащитники убеждены, что истинной целью преследования Павленко является ее гражданская позиция, просветительская деятельность относительно популяризации украинской культуры в Крыму.
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