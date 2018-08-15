На сайте нового генплана оккупированной Ялты имение украинского политика в Алупке так и называется - «Дворец Медведчука».

Похоже, это первый в аннексированном Крыму прецедент, когда местность обозначается именем ныне живущего хозяина - подобно графам Воронцову и Юсупову, чьи дворцы-музеи на ЮБК больше века называют их именами, пишут Примечания.

Оккупированный Крым продолжает возвращаться к практикам ХIХ века не только в сфере общественных отношений, но и на картах.

Возникшее на месте, где при СССР работал противотуберкулезный санаторий им. Баранова, имение украинского политика Виктора Медведчука на электронной карте нового генплана выводится как «Дворец Медведчука».

Увидеть это обозначение можно, если зайти на сайт с проектом нового генплана Ялты со смартфона по ссылке http://yalta.mycrg.ru/viewer/ и увеличить фрагмент карты Симеиза.

В субботу по просьбе "Примечаний" несколько пользователей из разных городов Крыма зашли на сайт генплана Ялты со смартфонов и увидели надпись про дворец. При входе с компьютера надпись не отображалась.

Это обозначение попадалось на спутниковых онлайн-картах аннексированного Крыма и ранее. В 2016 году украинские СМИ публиковали скриншот неустановленной карты, где надпись была отображена на английском языке.

Сам по себе дворец главы движения "Украинский выбор" тайны для СМИ и интернет-пользователей давно не представляет. Поисковики по первому же запросу выдают снимки имения снаружи и изнутри.

Тем не менее, если посмотреть на Симеиз со спутника через Google, упоминания про дворец там не будет. Не покажет обозначение «Дворец Медведчука» и приложение Яндекс-карты. Мобильная версия сайта нового генплана Ялты, по-видимому, является единственным картографическим источником, где это место отображается как «дворец» с именем ныне здравствующего владельца.

Таким образом действующий украинский политик ставится в один ряд с графами Воронцовым и Юсуповым, чьи дворцы на ЮБК больше века называют их именами.

Интересно и то, что «Дворец Медведчука» накладывается в генплане на «Зону рекреационных учреждений». Это тоже, видимо, первый в России подобный прецедент.

Казус с имением украинского политика - кто бы ни был автором надписи на мобильной версии карты Ялты - хорошо иллюстрирует тренд на десоветизацию топонимов и в целом воссоздание атмосферы дореволюционного Крыма.