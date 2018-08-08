Оккупанты Крыма намерены использовать экологическую катастрофу в Армянске на переговорах о подаче днепровской воды.

lЕдинственный эффективный способ предотвратить отравления вокруг завода "Титан" в Армянске – деоккупация Крыма и прекращение деятельности завода, считает глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Такое мнение в Facebook выразил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Началось осторожное зондирование возможности восстановления подачи днепровской воды на временно оккупированный Крым по Северо-Крымскому каналу. Теперь в качестве аргументов, призванных разжалобить официальные власти Украины и международное сообщество, российские оккупанты используют последствия экологической катастрофы, вызванной ядовитыми выбросами завода "Крымский титан". По утверждению российских оккупантов, нехватка воды для заполнения отстойников, мол, привела к чрезмерной концентрации кислоты, что стало причиной отравления окрестностей", – написал он.

По словам главы Меджлиса, "единственным эффективным мероприятием для предотвращения отравления вокруг завода "Крымский титан" является деоккупация Крыма и полное прекращение украинской властью деятельности этого завода".

"При этом, отметим, что настоящей, едва скрытой целью российской оккупационной власти, является попытка любой ценой и усилиями наполнить до зимы днепровской водой высохшие до самого дна водохранилища Крыма. Понятно, что такой возможности оккупантам мы не дадим", – заявил Чубаров.

Напомним: Во всем виновата погода - оккупанты объяснили экологическую катастрофу в оккупированном Крыму.