Украина на заседании в ОБСЕ выразила протест из-за действий РФ в отношении Сенцова
|19:59 31.08.2018
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|Крым
Украина на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене выразила протест действиям России против украинских политзаключенных.
Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский на заседании Постоянного совета ОБСЕ, текст которой обнародован на сайте МИД, сообщает РБК Украина.
Как сообщает МИД, представитель Украины выразил серьезную обеспокоенность относительно состояния здоровья Сенцова, который с 14 мая объявил голодовку и состояние которого ежедневно ухудшается.
"Сегодня мы опять выражаем решительный протест против неправомерных действий Российской Федерации относительно Олега Сенцова и многих других украинских граждан, которые стали объектами уголовного преследования со стороны российской власти за их противодействие российской оккупации Крыма", - отметил он.
По словам Лоссовского, список украинских политических заключенных, незаконно удерживаемых российской властью, насчитывает более 70 фамилий и постоянно растет.
"Эти лица никогда не совершали ни одного преступления и были арестованы по сфабрикованным обвинениям на основании фальшивых "признаний", полученных под пытками, с помощью ложных свидетельских показаний и подброшенных боеприпасов", - заявил он.
В этом контексте Лоссовский вспомнил крымского фермера Владимира Балуха, который выступил против российской оккупации полуострова и вывесил флаг Украины над своим домом, за что был осужден подконтрольным РФ судом в Крыму.
Ранее в Минюсте рассказали какие виды пыток применяются Россией к политзаключенным.
Напомним: Великобритания призвала РФ освободить Балуха и Сенцова и до 70 других украинских политзаключенных.
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