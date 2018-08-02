США строят в Восточной Европе воздушный щит от России

19:38 31.08.2018 0 комментариев Россия

ВВС США проводят авиационные учения со своими союзниками в Европе, модернизируют авиабазы, тестируют аэродромы быстрого развертывания. Они вкладывают в авиационную составляющую Европейской инициативы сдерживания все больше средств.

Сразу на нескольких чешских авиабазах - Намеш, Часлав и Пардубице - начались военные учения "Соразмерный удар 2018" (Ample Strike 2018).

В них участвуют военнослужащие из 19 стран: Бельгии, Дании, Хорватии, Канады, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Великобритании, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландов, Польши, Словакии, Словении, США, Швеции и Чехии, пишет ВВС.

В маневрах задействованы 36 самолетов, включая американский топливозаправщик KC-135 и стратегические бомбардировщики B-1 и B-52, немецкие истребители Eurofighter Typhoon и Tornado, а также чешский JAS-39 Gripen.

На маневрах будут отработаны взаимодействие наземных аэродромных команд, система дозаправки в воздухе. Кроме того, как пишет издание Prague Daily Monitor со ссылкой на пресс-службу минобороны Чехии, будет отработано взаимодействие экипажей самолетов и авиационных наводчиков - офицеров ВВС, которые присутствуют в боевых сухопутных частях и корректируют авиационные удары с земли.

В учениях будут тренироваться 850 чешских и около 200 иностранных военных. Это лишь не очень большой эпизод масштабной программы укрепления системы военно-воздушного сдерживания России в Восточной Европе.

НАТО в 2018 году проводит около двух десятков различных учений ВВС в Европе, многие из которых - в Восточной Европе. За последние месяцы страны альянса, в частности США, обращали на воздушную составляющую присутствия в Восточной Европе самое пристальное внимание.

Большой ремонт

Причем речь зачастую идет не об отработке боевых миссий, а о логистике, обслуживании, снабжении и прочих операциях, не связанных напрямую с военными действиями. Перед началом учений в Пардубице американские истребители F-16 и чешский наземный персонал авиабазы отрабатывали аварийную посадку истребителя с использованием аэрофинишера BAK-12.

Эта система, схожая с той, которая применяется на авианосцах, устанавливается на военных аэродромах, чтобы гасить инерцию самолета, который по техническим причинам не может остановиться сам.

Как рассказал в июльском интервью интернет-изданию Defense News командующий американскими ВВС в Европе Тод Уолтерс, с 2017 года ВВС США утроили финансирование мероприятий в рамках Европейской инициативы сдерживания - программы по укреплению позиций США и их союзников в Европе для противостояния угрозе нападения со стороны России.

В 2017 финансовом году они потратили 388 млн долларов, в 2018-м - 1,13 млрд долларов.

Уолтерс рассказывал, что эти деньги тратятся, в частности, на обновление военной авиационной инфраструктуры. Например, американцы тратят 13,8 млн долларов на ремонт рулежной дорожки на норвежской авиабазе Рюгге, 119 млн долларов на строительство логистического центра на базе Рамштайн в Германии.

40 млн долларов ВВС США намереваются потратить на обустройство военной базы 71-й румынской авиабазы Кымпия-Турзи, пишет Defense News со ссылкой на Уолтерса. После завершения работ база сможет принимать больше американских самолетов.

Сейчас там временно размещены истребители F-15 и штурмовики А-10 131-й экспедиционной эскадрильи. На базе будут взлетно-посадочные полосы, увеличено число стоянок, построены новые ангары, казармы и служебные помещения, склады горючего и боеприпасов.

Авиабаза из ниоткуда

США планируют полагаться не только на существующую аэродромную сеть. Летом 2018 года с 16 июля по 13 августа на авиабазе Кшесины в Польше ВВС США провели учения по оперативному развертыванию аэродрома.

Это первые испытания в Европе комплекса DABS (deployable air base system - развертываемой системы авиационного базирования). Она представляет собой несколько контейнеров с временными разборными строениями, аэродромным оборудованием, портативными генераторами, транспортными средствами и так далее вплоть до медицинских модулей.

Это довольно большой объем грузов - более полутора сотен контейнеров. Американские военные задействовали для их доставки более 80 грузовиков, два транспортных самолета С-130 и поезд.

ВВС США пока не закупили ни одного комплекта мобильной авиабазы. Однако в 2018 финансовом году на них уже выделены средства, и в ближайшие несколько лет несколько комплектов будут закуплены и размещены в Европе.

"Все что мы хотим, это закупить достаточно комплектов для того, чтобы, откуда бы не появилась угроза в Европе, на 360 градусов, мы могли бы легко развернуть базу и начать выполнять полеты", - сказал глава департамента логистики, технического обеспечения и защиты ВВС США в Европе и Африке Рой Огустин.

Транспортные проблемы

США и их союзники по НАТО в последние годы расширяют свое военное присутствие в Восточной Европе. Это продиктовано их опасениями возможного военного столкновения с Россией.

В Восточной Европе развернуты четыре батальонных группы - по одной в Польше, Эстонии, Литве и Латвии. Перед ними поставлена задача - в случае начала войны задержать российское наступление до подхода основных натовских сил.

В ходе различных учений, которые страны альянса и его партнеры проводят в Европе, выяснилось, что транспортная инфраструктура в приграничных с Россией странах не вполне готова к войне.

Газета The Washington Post опубликовала в июне большой материал, в котором говорилось, что подкрепления могут задержаться из-за бюрократических и юридических несоответствий разных стран, различных технических стандартов на транспорте, но главное - неразвитой транспортной инфраструктуры.

Одной из главных задач частей, которые сейчас находятся в Европе на ротационной основе в рамках программы "Расширенное передовое присутствие" НАТО, также заключается в том, чтобы заставить работать тыловые механизмы военной машины Североатлантического альянса в Европе - каждая их ротация представляет собой учения по дислокации и переброске войск.



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