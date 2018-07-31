Албания, Черногория, Норвегия и Украина присоединились к продленным санкциям ЕС против РФ, введенным из-за нарушения территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини, передает Европейская правда.

Решением Совета ЕС от 5 июля ограничительные меры в отношении России продлены на шесть месяцев, до 31 января 2019 года.

"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страна-член европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", - говорится в заявлении.

Сообщается, что эти страны обеспечат соответствие их национальной политики решению совета ЕС.

"ЕС принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - заявила Могерини.

Решение продолжает ограничения ЕС на ведение бизнеса с российскими банковским, финансовым и энергетическим секторами.

31 июля Совет ЕС ввел санкции против 6 компаний, причастных к незаконному сооружению моста через Керченский пролив в оккупированный Россией Крым. Под санкции попали АО "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург", "ПАО "Мостотрест", "Судостроительный завод "Залив", "ООО "Стройгазмонтаж" (СГМ групп), "OOO "Стройгазмонтаж-Мост" и "АО "ВАД".

Таким образом, количество компаний, которые попали под санкции ЕС, увеличилось до 44. Кроме того, ЕС ввел запрет на въезд и заморозил активы 155 человек по этому режиму санкций.

Санкции, введенные за незаконную аннексию Крыма и Севастополя, действуют до 23 июня 2019 года.

Руководство Украины готовится рассмотреть проект распоряжения о введении санкций против 19 юридических и 22 физических лиц Российской Федерации, которые касаются незаконного сооружения Керченского моста с территории России в оккупированный ею Крым.

Напомним: Минфин США доложил о результатах американских санкций в отношении России и пригрозил "еще большей экономической болью".