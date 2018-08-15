США внесло в санкционный список еще одну организацию из РФ

18:49 31.08.2018 0 комментариев Россия

Власти США расширили список подпадающих под американские санкции компаний и организаций, деятельность которых "противоречит национальной безопасности и интересам внешней политики" Соединенных Штатов.

Об этом свидетельствует уведомление профильного подразделения министерства торговли США, предназначенное для публикации в правительственном вестнике Federal Register и уже размещенное в пятницу, 31 августа, для ознакомления на сайте этого издания.

В печати документ появится 4 сентября, сообщает ТАСС.

Согласно уведомлению, Бюро промышленности и безопасности минторга США решило включить в собственные санкционные списки научно-исследовательский центр НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ).

Как отмечается в документе, НИИМЭ "является де-факто научно-исследовательским подразделением", уже находящимся в санкционном списке "Группы компаний "Микрон" - производителя и экспортера микроэлектроники в отраслевом холдинге ОАО "РТИ" (АФК "Система"). В перечень также вносится изменение, касающееся названия "Микрона".

Законодательство, на основании которого были введены рестрикции, регулирует вопросы "экспорта, реэкспорта и трансферта конечным пользователям <…> товаров, связанных с деятельностью в ядерной, ракетной химической и биологической сферах".

Всего в этот раз американские власти ввели рестрикции против 15 организаций из Великобритании, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Пакистана, России, Саудовской Аравии и Турции.

Ограничения снимаются с внесенной ранее в черный список греческой компании, которая выполнила соответствующие требования Вашингтона. США не уточняют, что именно нарушили перечисленные организации.

Последствия санкций

Смысл санкций со стороны минторга, согласно уведомлению, заключается во "введении дополнительных требований при лицензировании и ограничении доступа к большинству лицензионных исключений для экспорта, реэкспорта и трансферта внутри страны".

При рассмотрении лицензионных заявок в соответствии с санкционным режимом будет действовать "презумпция отказа", указывается в документе.

Решение о расширении "черных списков" принималось профильным межведомственным комитетом правительства США.

Помимо председательствующего представителя минторга в нем участвуют специалисты Госдепартамента, Пентагона, минэнерго, а по мере целесообразности - и минфина США.

Напомним: Минфин США доложил о результатах американских санкций в отношении России и пригрозил "еще большей экономической болью".



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